Fall Larissa: Leiche im Inn gefunden

Nach mehrmaligen Suchaktionen ist Sonntagabend die Leiche der 21-jährigen Tirolerin Larissa B. von Wasserrettern aus dem Inn geborgen worden. Drei Wochen nachdem die junge Frau verschwunden war. Ihr Freund (24) hatte rund zwei Wochen nach ihrem Verschwinden laut Polizei gestanden, die 21-Jährige erwürgt und in den Inn geworfen zu haben. Im Folgenden eine Chronologie der Ereignisse:

14. September: Larissa B. wird von ihrer Schwester als vermisst gemeldet. Ihr Freund gibt an, die 21-Jährige habe gegen 3.30 Uhr seine Wohnung in Rum bei Innsbruck mit den Worten verlassen, "gleich wieder zu kommen". In den nächsten Tagen wird intensiv nach der Abgängigen gesucht. An der Suche beteiligen sich Freunde, Bekannte und Privatpersonen.

20. September: Wie im Nachhinein bekannt wird, führt die Polizei den 24-Jährigen ab diesem Tag als Beschuldigten, nachdem mehrere Zeugen in einem Lokal am Vorabend ihres Verschwindens einen Streit zwischen Larissa und dem jungen Mann beobachtet haben.

26. September: Der 24-Jährige wird wegen Mordverdachts festgenommen. Noch am selben Abend gesteht er laut den Ermittlern, Larissa in seiner Wohnung erwürgt, sie in der Tiefgarage in den Kofferraum seines Wagens gelegt und zum Inn gebracht zu haben. Das Motiv für die Tat ist vorerst unklar und bleibt Gegenstand der Ermittlungen. Mehrere Suchaktionen in den kommenden Tagen bleiben erfolglos.

2. Oktober: Verschiedene Stellen am Inn werden erneut abgesucht, nachdem ein hochauflösendes Sonargerät in den Tagen zuvor verdächtige Bilder gezeigt hat. Die Bereiche werden mit speziell ausgebildeten Suchhunden auf Booten abgesucht. Da sie aber nicht anschlagen und sich auch mit den eingesetzten Kameras die Hinweise nicht verdichten, wird die Suche abgebrochen.

6. Oktober: Tiroler Wasserretter bergen kurz vor 18.00 Uhr die Leiche einer jungen Frau aus dem Inn. Die Einsatzkräfte gehen davon aus, dass es sich dabei um Larissa handelt.