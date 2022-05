Fällt die Maskenpflicht im Supermarkt?

In mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie legte Österreich nur ganze fünf Wochen die Maske völlig ab, und zwar von 16. Juni bis 24. Juli 2020. Seither blieb sie zumindest im lebensnotwendigen Handel vom Supermarkt bis zur Apotheke Pflicht - doch das dürfte jetzt schneller vorbei sein als vermutet: Die noch verbliebene Maskenpflicht könnte demnach bereits kommende Woche in den letzten noch verbliebenen Bereichen fallen - vermutlich am 1. Juni.

Darauf lässt zumindest eine eilig einberufene Pressekonferenz schließen, zu der Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) für morgen, Dienstag, 9 Uhr, eingeladen haben. Eigentlich sollte die FFP2-Pflicht im Handel mit lebensnotwendigem Bedarf - inklusive Einkaufszentren - sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln noch bis 8. Juli gelten, solange ist die derzeit gültige Covid-Basismaßnahmenverordnung in Kraft. Doch vor allem Handelsvertreter drängen seit Wochen, sie fallen zu lassen. Bisher lehnte Rauch das jedoch ab.

Auch die Impfpflicht ist morgen Thema. Erwartet wird, dass die Aussetzung der Impfpflicht verlängert wird.