Fachhochschule Salzburg: Gekündigter Professor zieht vor Gericht

In diesem Schriftsatz an das Arbeitsgericht fährt die FH Salzburg schwere Geschütze gegen Grundnigg auf. So soll er im Jahr 2018 (!) u. a. wegen mangelnder Teamfähigkeit verwarnt worden sein. Außerdem sollen seine Kollegen seine Arbeitseinstellung beanstandet haben. Auch soll er Termine nicht wahrgenommen, seine Arbeiten auf andere Mitarbeiter umverteilt und angeblich zehn Lehrveranstaltungen zeitlich stark verkürzt abgehalten haben. Sein Anwalt Konlechner kontert: „Die überwiegenden Vorwürfe sind schlichtweg nicht wahr.“ Der Anwalt räumt aber ein, dass es in der Fachhochschule Reibereien zum Beispiel um Semesterstunden gab und man war auch inhaltlich nicht immer einer Meinung. „Aber das ist keine dienstrechtliche Verfehlung, die eine Kündigung begründet“, sagt Konlechner. Sein Mandant versuchte sich aus unnötigen Grabenkämpfen herauszuhalten.

„Wie so oft in Österreich üblich, wird nicht die sachliche Kritik gehört, sondern der Kritiker als Störenfried wahrgenommen und muss beseitigt werden“, behauptet Konlechner. Er beruft sich dabei auf hunderte Seiten umfassende Chatverläufe zwischen Grundnigg und dessen direktem Vorgesetzten, welche „die Begleitumstände und die Grabenkämpfe an der Fachhochschule Salzburg aufzeigen“ sollen.