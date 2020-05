NÖ: Land beteiligt sich an der Porsche-Fern-Fachhochschule

Als am 16. März wegen der Corona-Krise Beschränkungen wirksam geworden sind, hatte eine Fachhochschule die wenigsten Probleme damit, dass ab diesem Zeitpunkt die Hörsäle leer bleiben mussten: die Ferdinand-Porsche-Fern-Fachhochschule in Wiener Neustadt. Dort war das Distance Learning auch davor schon gelebte Praxis. Neu ist nun allerdings, dass das Land Niederösterreich in diese Fachhochschule einsteigt.

Der Schritt ist bemerkenswert, weil die FernFH eigentlich aus der Wiener Neustädter Fachhochschule heraus gegründet und entwickelt worden war. Von dort hatte sie der Vater dieser ersten FH Österreichs, Werner Jungwirth, herausgekauft und auf eigenständiger Basis betrieben. Jetzt allerdings übernimmt das Land 26 Prozent davon.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ( ÖVP) begründet diesen Schritt des Landes so: „Wir wissen schon länger, wie wichtig die Digitalisierung im Hochschulbereich ist, daher begrüßen wir in Niederösterreich solch zukunftsweisende Entwicklungen. Es freut mich besonders, dass die FernFH im Bereich Distance Learning in Österreich eine bedeutende Vorreiterrolle einnimmt, denn flexibles und ortsunabhängiges Lehren, Lernen und Arbeiten wird in Zukunft nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel sein.“

Zufrieden zeigt sich auch Bürgermeister Klaus Schneeberger ( ÖVP), weil die Ferdinand-Porsche-FernFH Österreichs einzige auf Fernstudien ausgerichtete Fachhochschule sei. Und damit ein wichtiger Bestandteil der Hochschullandschaft.