Millionenbetrug EXW: Nach Festnahme auf Rollfeld ist Anklage gegen 24-Jährigen fertig

Klar ist somit aber auch, dass der 24-jährige, der sich die vergangenen drei Jahre in Bali aufgehalten hat und dort in Saus und Braus gelebt haben soll, mit eigenem Hubschrauber-Landeplatz und Haifischbecken, nicht den Stauts eines Kronzeugen einnehmen wird. Diese Absicht hatte er in einer ersten Vernehmung durch die Polizei nach seiner Festnahme am Rollfeld des Flughafens Wien-Schwechat Anfang November geäußert.

Dabei legte der junge Mann auch eine umfassende Darstellung ab, wie sich die Geschehnisse rund um EXW zugetragen haben sollen.

Es geht um Bargeld

Eines sticht bei der Einvernahme des jungen Mannes hervor. Wie bereits im laufenden EXW-Prozess geht es um Bargeld - sehr viel Bargeld. So ist etwa der Transport von 230.000 Euro von Lienz in die Wohnung des Mannes nach Pörtschach Thema.