Millionenbetrugsfall: EXW-Mitarbeiter fürchtete Schläger mit Hammer

Hubschrauberflug und 30.000-Euro-Party

Wie in früheren Aussagen war abermals auch der teure Lebensstil der Angeklagten ein Thema: Berichtet wurde etwa von Partys in Dubai mit Rechnungen in der Höhe von 30.000 Euro, die für das Lieblingsgetränk, eine Mischung aus Wodka-Energydrink und Champagner, an einem Abend verprasst worden sein sollen. Oder von spontanen Hubschrauberflügen von Südtirol nach Klagenfurt. Weil es den Herren mit dem Auto einfach zu langsam ging.