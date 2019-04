Experte zu Lkw-Brand auf S1: "Grobes Fehlverhalten"

Gerade die S1-Tunnels sind am höchsten Stand der Sicherheit. "Der Lkw-Lenker hätte einfach zu einem der Löschgeräte gehen müssen und das Feuer löschen können", meint Matzke. "Das hat einen Pistolengriff und geht so einfach zu bedienen wie ein Kärcher".

Matzke betont jedenfalls, dass es sicherer ist in einem Tunnel zu fahren als auf freier Strecke. Dort gebe es nicht ein so gutes Sicherheitsnetz wie in Österreichs Röhren: "Die Asfinag hat hier gute Arbeit geleistet."

Parallelen mit Tauerntunnel

Zwischen dem Tauerntunnel und dem aktuellen Unfall in Rannersdorf gibt es durchaus Parallelen, die zeigen wie sich die Sicherheit verbessert hat. Bei dem Unfall im April 1999 starben sechs Menschen unmittelbar bei dem Zusammenstoß, weitere sechs aber starben an Rauchgasvergiftung. Im aktuellen Fall zeigte sich, dass die Abluft funktionierte, wie auch die Feuerwehr Schwechat konstatierte. Das habe auch die Löscharbeiten massiv erleichtert.

"Es gab gute Sicht, auch die thermische Belastung war dadurch nicht so arg", sagt Maximilian Puhane von der Feuerwehr.