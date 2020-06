Ex-Polizist hat sich einen Monat nach Goldmord-Urteil erhängt

War es ein Schuldeingeständnis? Oder hat sich Heinz S. zu Unrecht beschuldigt gefühlt? Hansjörg Mader, Anwalt jenes Ex-Polizisten, der vor einem Monat zu lebenslanger Haft (nicht rechtskräftig) verurteilt wurde, vermochte es gestern nicht zu sagen. „Ich weiß noch nicht, wie das zustande gekommen ist.“

S. wurde am Dienstag um 9.20 Uhr mit Verbandsmaterial an der Querstrebe eines Fenster erhängt in seiner Zelle aufgefunden, nachdem seine Mithäftlinge von einem Hofgang zurückkamen. Laut Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck gibt es „keine Hinweise auf Fremdverschulden“. Eine Obduktion wurde angeordnet.

Der 52-jährige Ex-Polizist war am 2. Mai am Landesgericht Innsbruck zu lebenslanger Haft verurteilt worden.Er war am Landesgericht Innsbruck des Mordes an einer Bankangestellten für schuldig befunden worden. Der Fall hatte für großes Aufsehen in Tirol gesorgt. Laut Anklage hat S. einer Zillertalerin ein Goldgeschäft vorgetäuscht und sie am 15. März 2012 in Wiesing in ihrem Auto vorsätzlich und kaltblütig ermordet. Die mit Chloroform betäubte 49-Jährige war erstickt, nachdem ihr Fahrzeug mit Signalfackeln in Brand gesetzt wurde. Von den Goldbarren im Wert von 333.388 Euro fehlt bis heute jede Spur.