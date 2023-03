Vorarlberg: Wohnanlage wegen Kohlenmonoxid-Austritt evakuiert

Wegen eines Kohlenmonoxid-Austritts ist am Dienstagabend in Hard (Bez. Bregenz) eine Wohnanlage evakuiert worden. Als die Feuerwehr bei der Anlage eintraf, konnte intensiver Gasgeruch wahrgenommen werden, woraufhin der Einsatzleiter die Räumung verfügte. Bei der Ursachensuche stellten die Einsatzkräfte rasch fest, dass es sich um Kohlenmonoxid handelte. In weiterer Folge stellte ein Mitarbeiter des Energieversorgers VKW die Gasversorgung ab, informierte die Polizei.