Europäische Sumpfschildkröte ist stark bedroht

Rheinland-Pfalz/ Ein Mitarbeiter des Naturschutzbundes (Nabu) haelt am Dienstag (11.09.12) an einem Teilstueck des Altrheines bei Bobenheim - Roxheim eine Europaeische Sumpfschildkroete (Emys orbicularis) in der Hand. Vor allem aufgrund der direkten Verfolgung durch den Menschen ist die Art heute bis auf wenige Restvorkommen aus Deutschland verschwunden. Im Jahr 2008 hat der NABU Rheinland-Pfalz mit dem Projekt ¸ÄûWiederansiedlung der Europaeischen Sumpfschildkroete im Bobenheim-Roxheimer Altrheingebiet¸Äú begonnen. Dafuer werden jedes Jahr Sumpfschildkroeten im Alter von rund vier Jahren an geeigneten Gewaessern in die Freiheit entlassen. Die Tiere muessen eine bestimmte Groesse haben, damit sie nicht so leicht von Fischen und Voegeln gefressen werden. (zu dapd-Text) Foto: Ronald Wittek/dapd

© Bild: dapd/Ronald Wittek