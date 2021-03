„Es gibt jetzt de facto eine Koalition aus fünf Parteien“

Insbesondere die Erstellung eines Haushalts für das kommende Jahr ist für Hayek der Knackpunkt. Spätestens nach dem Sommer stelle sich die Frage: „Wer einigt sich darauf? Wenn es keine Mehrheit gibt, ist man politisch nicht mehr handlungsfähig.“

Bürgermeister Willi ist in der aktuellen Konstellation jedenfalls in einer schwachen Position. „Innerhalb der Koalition, die keine sein will, gibt es klare Mehrheiten“, so Hayek. Und zwar gegen den Stadtchef. „Sie können und werden alles blockieren, was aus seiner Ecke kommt.“ Die Macht des direkt gewählten Bürgermeisters ist enden wollend. „Für alle Dinge, die Geld kosten, braucht er die Zustimmung des Gemeinderats.“