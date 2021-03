Innsbruck: Suche nach Regeln für freies Spiel der Kräfte

Am vergangenen Donnerstag hat Bürgermeister Georg Willi (Grüne) die Koalition mit ÖVP, SPÖ und Für Innsbruck (FI) aufgekündigt. Seine drei Ex-Partner versuchten tags darauf umgehend Initiative zu zeigen. Und haben einen „runden Tisch mit allen Klubobleuten des Gemeinderats“ einberufen.

Als Ziel wurde ausgegeben, ein Arbeitsprozedere für das Stadtparlament zu finden, in dem nun das freie Spiel der Kräfte herrscht.

Und so saßen am Dienstag die Klubchefs der zerbrochenen Vierer-Koalition gemeinsam am Tisch, aber auch die Oppositionspartei FPÖ, die zwei nicht amtsführende Stadträte im Stadtsenat stellt.Was sich die fünf Parteien in nächster Zeit ausschnapsen – sie wollen sich jeden Dienstag treffen –, wird weisen, wohin die Reise geht. Für die Grünen besteht die Gefahr, dass sie isoliert werden, obwohl sie den Stadtchef stellen.

Nach dem Treffen am Dienstag war man offenkundig bemüht, nach außen zu signalisieren, dass alle Fraktionen in Klubstärke an sachlicher Arbeit interessiert sind.