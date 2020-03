Erstmals seit 69 Jahren: Kein rechtsextremer Aufmarsch

Kärnten dürfte heuer um den Aufmarsch der üblichen rechten Verdächtigen und hohe Ausgaben für den deshalb nötigen Polizeieinsatz herum kommen: Das Totengedenken am Loibacher Feld - seit Jahrzehnten Magnet für Rechtsextreme aus Kroatien, Deutschland und Österreich - dürfte in diesem Jahr voraussichtlich nicht stattfinden. Das wäre das erste Mal seit 69 Jahren.

Das hat auch mit der Corona-Krise zu tun. „Aufgrund der derzeitigen Rechtslage könnte das Treffen gar nicht stattfinden“, hieß es am Freitag aus der Kärntner Landesregierung. Das nimmt Bezug auf das Versammlungsverbot beziehungsweise die verschärften Einreise- und Quarantänebestimmungen: Jährlich nehmen zwischen 6.000 und 35.000 Menschen an der offiziell als Totengedenken an faschistische Ustascha-Kämpfer des Zweiten Weltkrieges bezeichneten Veranstaltung in Bleiburg teil.

Andere Veranstaltungen abgesagt

Zwar gelten die Sondermaßnahmen in Österreich vorerst bis Ostermontag, allerdings sagen die meisten Veranstalter auch für Mitte, Ende Mai geplante Veranstaltungen bereits ab. Das Faschistentreffen findet alljährlich rund um Christi Himmelfahrt statt.