Erstickungstod von 71 Flüchtlingen: Lebenslange Haft für Hauptangeklagte

Die 71 Flüchtlinge - unter ihnen vier Kinder - waren im August 2015 an der A4 ( Ostautobahn) bei Parndorf im Burgenland erstickt in einem Kühl-Lkw gefunden worden. Da sie auf ungarischem Staatsgebiet ums Leben gekommen waren, fand der Prozess gegen insgesamt 14 Angeklagte in Ungarn statt.