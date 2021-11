Grund für den Schneefall ist eine Kaltfront aus dem Westen, die mit einem Italientief zusammentrifft. Der Regen- bzw. Schneeschwerpunkt dürfte in Kärnten und Osttirol liegen. Hier werden 40 bis 60 Liter Niederschlag pro Quadratmeter erwartet, an der Grenze zu Italien sogar bis zu 80 Liter. „Das sind kräftige Mengen an Regen, aber die Auswirkungen dürften recht gering sein. Obwohl der Boden in den betroffenen Regionen in den vergangenen Tagen bereits viel Regen aufnehmen musste, ist dieses Mal die Schneefallgrenze niedrig und somit Überflutungen unwahrscheinlich“, erklärt Ubimet-Meteorologe Michele Salmi.