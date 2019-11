Erste Rauchverbot-Bilanz: Kaum Verstöße angezeigt

In Niederösterreich hat es bis Montagvormittag keine einzige Anzeige gegeben – es wurden aber drei Beschwerden in St. Pölten und Krems registriert, bestätigt St. Pöltens Bezirkshauptmann Josef Kronister. Es habe aber keine extra Kontrollen im Bundesland gegeben, die Einhaltung wird u. a. im Rahmen der Lebensmittelkontrollen mitgeprüft.

„Im Burgenland gab es keine Verhaftungen wegen des Rauchverbots, wie etwa in Wien“, heißt es von der Landespolizeidirektion Burgenland. Anscheinend dürften sich alle Wirte an das Verbot gehalten haben. Laut Franz Perner, Spartengeschäftsführer Tourismus in der Wirtschaftskammer Burgenland, habe es keine Anzeigen wegen Verstößen gegeben. „Viele Wirte überlegen sich jetzt Lösungen, mit eigenen Räumen oder Bereichen im Freien“, sagt Perner.