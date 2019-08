Erst Hitze, dann Kaltfront: Bis zu 34 Grad am Wochenende

Am Wochenende kehrt die Hitze zurück - vorübergehend. Eine föhnige Südströmung sorgt vor allem am Sonntag für Temperaturen über 30 Grad. Von einer Hitzewelle kann diesmal aber keine Rede sein: Bereits zu Beginn kommender Woche zieht eine Kaltfront durch das Land. Die Temperaturen dürften dann schubweise zurückgehen.

Für leichte Unbeständigkeit sorgt zuvor noch am Freitag das Skandinavientief "ANDREAS". Vor allem im Norden und Osten werden vereinzelte Regenschauer erwartet, in Niederösterreich und Unterkärnten kleinere Gewitter. "Im Tagesverlauf macht sich aus Westen aber ein Zwischenhoch bemerkbar und die Wolken machen immer häufiger der Sonne Platz", prognostiziert Manfred Spatzierer, Chefmeteorologe der Unwetterzentrale. Die Temperaturen sollten am Freitag zwischen 19 und 26 Grad liegen.

Hitze vom Flachgau bis zum Mostviertel

Bereits freundlicher präsentiert sich der Samstag. Während im östlichen Flachland die Sonne lacht, zieht etwas dichteres Gewölk über die Alpennordseite. Regen bleibt aus, die Temperaturen dürften sich allerorts zwischen 24 und 29 Grad einpendeln.

Und noch eine Brise heißer wird dann der Sonntag, mit Temperaturen zwischen 28 und 34 Grad. Am wärmsten wird es vom Flachgau bis zum Mostviertel. Am Abend dürften dann vor allem in Vorarlberg ein paar Blitze einschlagen. Danach ist es mit dem Badewetter vorbei, denn bereits am Montag wird vor allem für die Alpennordseite schauerartiger Regen versprochen. Bei Temperaturen zwischen 19 und 31 Grad bleibt es nur im Weinviertel, in Unterkärnten und Teilen der Steiermark vereinzelt heiß. Besonders im Bergland dürften die Temperaturen in den darauffolgenden Tagen rapide sinken.