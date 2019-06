Klimabericht: Hitze ist die größte Gefahr für unsere Gesundheit

Bei einem "moderaten Klimawandel" müsse man in Österreich mit jährlich zumindest 400 Hitzetoten im Jahr 2030 und über 1.000 Fällen bis Mitte des Jahrhunderts rechnen. Betroffen wären vor allem ältere Menschen, deren Anteil an der Bevölkerung aufgrund der demographischen Entwicklung zunimmt, sowie städtische Gebiete, in denen es "zügig umgesetzter städteplanerischer Maßnahmen" etwa zu Entschärfung von Hitzeinseln bedürfe.

Mehr Allergien, mehr Infektionskrankheiten

Mit den steigenden Temperaturen einher gehe mit hoher Wahrscheinlichkeit auch ein "verstärktes Auftreten von Allergien". Die Pflanzenwachstumssaison wird länger. Immer mehr allergene Pflanzen werden sprießen und es werden Pflanzen- und Tierarten "einwandern", die für Allergiker problematisch werden können. Vor allem in urbanen Gebieten mit gleichzeitig erhöhten Ozon- oder Feinstaubwerten könne die Pollen-Zunahme zu mehr Atemwegserkrankungen führen.

Außerdem begünstigt die Erwärmung die Ausbreitung eingeschleppter Stechmückenarten und damit auch jene von Infektionskrankheiten, wie dem West-Nil- oder dem Usutu-Virus. Es brauche Maßnahmen zur Bekämpfung gefährlicher invasiver Arten und die Stärkung von Kompetenzen beim Gesundheitspersonal, um etwa solche Erkrankungen früh zu erkennen.

In diesem Zusammenhang hat der Forschungsverbund Climate Change Centre Austria (CCCA) Broschüren zum Thema " Klimawandel und Gesundheit" jeweils für Ärzte, Apotheker und Menschen in Pflegeberufen erstellt. Darin finden sich auch Beiträge aus dem Spezialbericht.