Erst Berufsverbot, dann Diversion für Arzt nach sexuellem Missbrauch

Der Allgemeinmediziner sitzt zerknirscht auf der Anklagebank am Landesgericht für Strafsachen in Wien. Er ist Jahrgang 1957, hat graues Haar, trägt einen von einem blau in ein rot verlaufenden Pulli unter dem grauen Anzug und orthopädische Schuhe. Damals, im Oktober 2020, war eine 20-jährige Frau bei ihm wegen einer Blasenentzündung in Behandlung. An diesem Tag erfolgte in der Früh eine Blutabnahme, am Abend waren Therapien angesagt. Höchst ungewöhnliche.