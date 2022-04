Wiener soll 6-jährige Stieftochter missbraucht haben

Beim Durchklicken alter Fotos am Computer entdeckte eine 23-Jährige Dienstagmittag in ihrer Wohnung in Wien-Donaustadt plötzlich Aufnahmen, die den sexuellen Missbrauch ihrer mittlerweile 9-jährigen Tochter durch den Lebensgefährten zeigen. Die Bilder sollen aus dem Jahr 2018 stammen.

Als sie den Mann damit konfrontierte, entstand ein Streit. Im Zuge dessen soll der Tatverdächtige die Frau attackiert und leicht verletzt haben. Die 23-Jährige rief die Polizei.

Ermittlungen laufen

Die Beamten konnten den Mann nicht in der Wohnung antreffen. "Wir haben den Mann kontaktiert und er ist selbstständig zur Polizei gekommen", erklärte eine Polizeisprecherin. Dort wurde der Beschuldigte festgenommen. Gegen ihn wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen. Es soll sich um einen 25-jährigen Österreicher handeln.

Wie oft sich der Mann an dem Mädchen vergangen hat, ist Gegenstand von Ermittlungen. Der Mann zeigte sich bei einer ersten Vernehmung geständig.

