Raser-Paradies Wien? Mit 250 km/h über die Außenringautobahn

Polizei schnappt andere Raser

Der Millionär ist der Polizei bisher nicht ins Netz gegangen, wohl aber andere Raser. Am Montagabend wurden etwa im Bezirk Donaustadt mehrere erwischt. Ein mobiles Radargerät „blitzte“ gegen 19.30 Uhr auf der Donaustadtstraße in Fahrtrichtung Südost-Tangente (A23) ein Auto, das statt der erlaubten 50 km/h mit 140 km/h unterwegs war. Der Lenker wird ausgeforscht und angezeigt. Ihm droht der Entzug der Lenkberechtigung.

Ein "Roadrunner" wurde zweimal erwischt

Wenig später trafen Polizisten auf der Donauuferautobahn (A22) auf zwei „Roadrunner “. Die beiden Männer, ein 21-jähriger Österreicher und ein 37-jähriger Türke, gingen der Polizei gegen 23.00 Uhr ins Netz. Die Männer waren der zivilen Polizeistreife aufgefallen, da sie sich auf der Autobahn in Fahrtrichtung Stockerau augenscheinlich ein Wettrennen lieferten und dabei mit bis zu 170 km/h unterwegs waren - in einem Bereich, in dem 80 km/h erlaubt ist. Polizisten der Landesverkehrsabteilung nahmen den Zweien den Führerschein ab und untersagten ihnen die Weiterfahrt.

Der 21-Jährige ließ sich davon jedoch nicht beirren, denn: Eine dreiviertel Stunde später wurde er von der Polizei erneut angehalten. Er fuhr entgegen der Untersagung wieder mit seinem Pkw - diesmal jedoch ohne Führerschein. Als Konsequenz nahmen die Beamten ihm nun auch den Fahrzeugschlüssel ab. Der Mann wurde außerdem erneut angezeigt.