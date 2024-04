Bei Kindern und Jugendlichen: Erpressungen mit Nacktfotos nehmen zu

Die Frauen schlagen vor, sich gegenseitig Nacktbilder zu schicken oder sich in einem Videochat nackt zu zeigen, was die Betrügerinnen selbst auch tun.

"Der Erotik-Talk nimmt dann ein abruptes Ende und die Betroffenen erhalten eine Nachricht, in der sie aufgefordert werden, innerhalb eines kurzen Zeitraums Geld zu überweisen", sagte Satke. Ohne Geld würde das gesammelte Material veröffentlicht und an Social-Media-Kontakte weitergeleitet werden, so der Tenor. Laut Rat auf Draht gehen die Täterinnen und Täter immer dreist vor: Während früher zunächst noch etwas gewartet wurde nach der ersten Drohung, werden nun intime Daten direkt nach Bekanntgabe der Erpressung an eine oder mehrere Personen aus dem Bekanntenkreis der Betroffenen geschickt.

Präventive Abhilfe können auch zwei Online-Tolls schaffen, die eine Veröffentlichung der Nacktbilder und -videos auf bestimmte Plattformen verhindern können. "Take it down", für Personen unter 18 Jahren gedacht, verhindert den Upload von intimen Bildern oder Videos auf Instagram, TikTok, Facebook, Onlyfans und anderen Plattformen. "Stop Non-Consensual Intimate Image Sharing (STOPNCII), für Personen ab 18 Jahren, verfolgt den gleichen Zweck.

Am wichtigsten sei aber Aufklärungsarbeit bei Kindern und Jugendlichen ebenso wie bei ihren Eltern. "Je mehr Kinder darüber wissen, umso besser können sie sich schützen und auch entsprechend reagieren. Etwa indem sie klar sagen, dass das, was das Gegenüber tut, nicht in Ordnung und strafbar ist", so Satke. Für Täterinnen und Täter seien selbstbewusste Kinder, die sich zur Wehr setzen, meist wenig reizvoll.