Erneut Unwetter und wieder schwere Schäden

Die Unwetter-Serie nimmt kein Ende. Am Mittwoch sind am Nachmittag und Abend laut der Österreichischen Hagelversicherung (ÖHV) Agrarflächen in der Steiermark und im Burgenland durch Starkniederschläge in Kombination mit Hagel und Sturm gebietsweise schwer geschädigt worden.

Nach ersten Erhebungen durch die ÖHV-Sachverständigen war laut Aussendung mit einem Gesamtschaden von 7,8 Millionen Euro zu rechnen.