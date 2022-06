Erneut Regenbogen-Symbol in Salzburg zerstört

Vandalen haben erneut zugeschlagen: Nachdem in der Nacht auf Freitag zwei Regenbogen-Zebrastreifen mit schwarzem Sprühlack überschmiert worden waren, sägten in der Nacht auf Samstag Unbekannte vor der Parteizentrale der SPÖ in der Salzburger Wartelsteinstraße eine Fahnenstange um. Sie hatten es dabei auch auf das Regenbogen-Symbol abgesehen.

Die Fahne war angesichts des Internationalen Pride Month gegen Diskriminierungen und Ausgrenzungen angebracht worden. Es ist ein Zeichen der Solidarität mit allen Menschen, egal welcher sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität.

SPÖ-Landesgeschäftsführer Gerald Forcher zu dem Vorfall: "Die Salzburger SPÖ hat bereits eine neue Fahnenstange bestellt und wird als Reaktion auf den homophoben Angriff im Juli zwei Regenbogenfahnen hissen."