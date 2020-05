Erneut Probleme mit den Türen

Die Westbahn und der Railjet vertragen sich nicht. Am Donnerstag wiederholte sich beim 9.40-Uhr-Zug von Wien nach Salzburg das Problem in dem Tunnel bei Tullnerfeld. Erneut sprang die Tür bei der Begegnung mit einem Railjet aus der unteren Verankerung, bestätigt Westbahn-Sprecher Manfred Mader. Wie schnell der Zug unterwegs war, als das Problem auftrat, darüber gibt es unterschiedliche Schilderungen. Eigentlich darf die Westbahn an dieser Stelle nur 160 km/h fahren. „Wir haben aber Messtechniker am Zug gehabt, deshalb durften wir auch mit Tempo 200 fahren“, erklärt Mader. Dabei sei es passiert. Dem widerspricht ein Passagier: „Das Display im Zug hat nur 160 km/h angezeigt, als das geschah“, sagt KURIER-Leser Josef V. Sollte das stimmen, dann könnte auf die Westbahn weiteres Ungemach zukommen, weil dann auch Tempo 160 zu schnell wäre. Bei der Eisenbahnbehörde geht man nicht davon aus, dass diese Beschränkung so rasch wieder fällt: „Das ist keine Frage von Monaten, aber auch nicht von Tagen.“

Medienberichte, wonach die Westbahn alle Türen austauschen wolle, werden zurückgewiesen. Das hätte auch massive Auswirkungen, da ein Bahnumbau (ähnlich wie bei einem Auto) neu „typisiert“ werden müsste.