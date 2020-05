Vorfall mit Türen wird untersucht

Ralf Reitmaier, Betriebsleiter der Westbahn, der am Sonntag selber an Board war, schildert den Vorfall folgendermaßen: „Jeder Zug bremst automatisch herunter, wenn sich eine Tür öffnet. Das war hier nicht der Fall. Eine Stewardess hat das gemerkt und daraufhin habe ich das persönlich während der Fahrt begutachtet. Es ist nur die untere Verriegelung herausgeschlüpft, das ist nichts sicherheitsrelevantes. Es gab nie irgendeine Gefährdung von Reisenden. Trotzdem haben wir für die weitere Fahrt die Höchstgeschwindigkeit auf 150 km/h heruntergesetzt.“ Vorerst bleibt es bei Tempo 160 im Tullnerfeld für die Privatbahn. „Wir wollen, dass nun alle anderen Fahrzeuge überprüft werden“, geht Forster in die Offensive. Wie berichtet, wirft die Westbahn dem ÖBB-Railjet vor, möglicherweise irreguläre Luftverwirbelungen zu erzeugen. Ein Gutachten wurde sofort in Auftrag gegeben und noch am Dienstag fertiggestellt. Ergebnis: „Ob und in welchem Umfang dies auch für den Railjet gilt, kann aufgrund nicht ausreichender Daten nicht beurteilt werden.“ Diese Daten fordert die Westbahn nun ein. „Jeder Vorfall, bei dem es Personenschaden oder massive Gefährdungen von Umwelt oder Sicherheit gibt, müsste an uns gemeldet werden“, sagt Zechner. Derzeit laufen Untersuchungen, ob dies missachtet worden ist.