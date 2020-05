Gefährliches Treffen auf der Westbahn

Von Seiten der Westbahn wurde der Vorfall zunächst vehement bestritten. Bei einer zweiten KURIER-Anfrage eine Stunde später versuchte Manfred Mader, Sprecher der Westbahn zu beschwichtigen: „Es hat nur leichte Bewegungen an zwei Türen gegeben. Wenn jemand von Beschädigungen spricht, werden wir das einklagen“, betonte er.

In einschlägigen Bahn-Internetforen wird allerdings bereits seit Ende November über mögliche Gefahren bei den Türen der privaten Westbahn-Garnituren diskutiert. Der Grund dafür sei, dass die Westbahnzüge als Nahverkehrszüge konzipiert wurden und deshalb in der Schweiz auch nur maximal mit Tempo 160 fahren dürfen. Die Westbahn bestätigte, dass es bereits zuvor in einem Tunnel einen Vorfall mit den Eingangstüren gegeben habe.

Im Verkehrsministerium erfuhr man am späten Montag Nachmittag erst durch KURIER-Recherchen von dem Vorfall nahe der niederösterreichische Landeshauptstadt St. Pölten. Die Westbahn hat sich deshalb bisher nur eine freiwillige Selbstbeschränkung von 160 km/h in dem Abschnitt im Tullnerfeld auferlegt. Laut dem Pressesprecher habe sich der Vorfall nicht, wie zunächst kolportiert, im Wienerwaldtunnel, sondern in einem kleineren Tunnel davor ereignet.

„Noch in der Nacht auf Dienstag werden jedenfalls Vorkehrungen auf allen Zügen getroffen, um so etwas künftig zu verhindern“, sagt Mader. Danach wolle man wieder mit 200 km/h fahren. Ansonsten würde das Problem rund eine Minute 20 Sekunden an Fahrtzeit kosten, heißt es offiziell. Insider sprachen von drei bis sieben Minuten Verzögerungen.