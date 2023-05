Ermittlungen wegen Verhetzung gegen Kärnten-Chef der jungen Blauen

Weitere Ermittlungen wegen Verhetzung

Kärntens FPÖ-Obmann Erwin Angerer distanzierte sich zwar nicht vollends vom Begriff "Slowenisierung", will aber in Zukunft Postings der Parteijugend vor Veröffentlichung vorgelegt bekommen. Was im aktuellen Fall nicht möglich war, da der Weltflüchtlingstag (jährlich am 20. Juni, Anmerkung) in die Zeit vor der Landtagswahl fiel.

Wie Angerer das Posting kommentiert, ist nicht klar.

Fest steht: Auch im Fall des sogenannten "Slowenisierungs-Posting" wurden Ermittlungen wegen Verhetzung eingeleitet.

Welche Konsequenzen es nun für Kamnig gibt, ist (noch) offen. "Ich rechne nicht damit, dass dies berufliche Konsequenzen für mich hat", betonte Kamnig im KURIER-Gespräch.

➤ Mehr lesen: Verhetzung: Entscheidung in der Causa Waldhäusl ist bereits gefallen