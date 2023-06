Erfolg für NGO bei Staatshaftungsklage gegen Bodenverbrauch

Erfolg für die auf Klimaklagen fokussierte österreichische NGO AllRise: Die von ihr eingebrachte Staatshaftungsklage gegen Bodenverbrauch in Österreich gegen die Republik Österreich sowie die Bundesländer Oberösterreich und Niederösterreich wurde vom Verfassungsgerichtshof angenommen und an die beklagten Parteien übermittelt. Diese haben nun acht Wochen Zeit, um eine Gegenschrift zu formulieren, gab AllRise in einer Aussendung am Dienstag bekannt.

➤ Mehr lesen: Bodenverbrauch: NGO klagt Republik, Wissenschaftler fordern Strategie

"Wir begrüßen den Schritt des österreichischen Verfassungsgerichtshofes. Nun sind wir gespannt auf die Gegenschrift des Bundes und der Bundesländer Niederösterreich und Oberösterreich", sagte Johannes Wesemann, Gründer von AllRise und Initiator der Klage. Aktuell werden in Österreich täglich mehr als elf Hektar Boden verbraucht - das ist viermal mehr als im aktuellen Regierungsprogramm vorgesehen, beklagte die NGO. "Ein Fünftel unserer Fläche ist schon verbaut. Das ist die doppelte Größe Vorarlbergs. Und jedes Jahr kommt Eisenstadt dazu", sagte Wesemann Anfang Mai bei einer Pressekonferenz.