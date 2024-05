Besonders frühe Erdbeerernte: Saison könnte bis Mitte Juni dauern

Sie gehören zum kulinarischen Frühjahr wie Spargel und Bärlauch – und so wie mit diesen beiden Köstlichkeiten ist es heuer auch mit den Erdbeeren, die sehr früh geerntet werden. „Noch nie startete die Erdbeersaison schon am 10. Mai“, sagt die Vizepräsidentin der steirischen Landwirtschaftskammer Maria Pein .

Holzige Enden des Spargels abschneiden und die Stangen in gesalzenem Wasser drei Minuten kochen. Dann Spargel, Erdbeeren, Zwiebeln Rucola und Feta in mundgerechte Stücke schneiden. Für das Dressing Öl, Essig und Senf verrühren und mit Salz würzen.

In Niederösterreich sind die Erdbeeren heuer auch schon deutlich früher reif, wie Erdbeerbauer Lukas Lehner aus Haag im Bezirk Amstetten dem KURIER sagt: „Wir sind in der Haupternte angekommen. Die kalten Wochen haben uns zwar ein bisschen ausgebremst, aber die Produktqualität ist gut.“

Preisunterschiede

Macht man sich selbst an die Ernte, macht das auch einen massiven Preisunterschied aus, denn dann kostet es meist nur halb so viel, als wenn man die Erdbeeren in der Schale am Stand kauft.

Zwischen 4,50 und 9 Euro bezahlt man derzeit für ein halbes Kilo Erdbeeren – je nach Region.

Die Preise sind am Anfang der Saison aber noch deutlich höher, weil die Früchte da noch aus Gewächshäusern kommen, die natürlich auch Kosten verursachen. Das wachsende Angebot während der Saison drückt die Preise zusätzlich. Für die gesunde Vitamin C-Bombe lohnt es sich aber, ein paar Euro mehr auszugeben.