Warmwetter als Turbo für die ersten heimischen Erdbeeren

Groß wie Kinderfäuste, knallrot und süß – die ersten heimischen Erdbeeren lassen auf eine vielversprechende Saison hoffen. Der sehr frühe Warmwettereinbruch wirkte auf die Früchte wie ein Turbo. Und so werden im Mostviertler Betrieb Lehner in Haag bereits seit der Vorwoche die ersten frischen Erdbeeren angeboten. Dort wachsen die Beeren in großen Gewächshäusern schneller als überall anders in Österreich.

„Das Wetter und die unglaubliche Baumblüte stimulieren die Menschen. Unser Shop mit dem frischen Erdbeereis wurde am Sonntag gestürmt“, berichtet Lukas Lehner. Der auf Beerenobst und Spargel spezialisierte Landwirtschaftsbetrieb kann heuer jedenfalls die günstige Witterung perfekt nutzen.