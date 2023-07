Superfood Erdbeeren: Studie zeigt besondere Effekte auf Ältere

Die beste Nachricht gleich zu Beginn: Es müssen nicht immer frische Erdbeeren sein, es reicht auch Pulver von gefriergetrockneten Erdbeeren. Der tägliche Verzehr von Erdbeeren soll sich positiv auf die geistige Leistungsfähigkeit auswirken, bei niedrigem Blutdruck helfen und antioxidative Effekte haben. Die entsprechende Studie wurde dieser Tage bei der Jahrestagung der American Society of Nutrition (ASN) vorgestellt.

Die doppelblinde, placebokontrollierte Studie wurde an 35 gesunden Männern und Frauen im Alter von 66 bis 78 Jahren durchgeführt. Die Teilnehmer konsumierten acht Wochen lang jeweils 26 Gramm gefriergetrocknetes Erdbeerpulver, was zwei Portionen Erdbeeren pro Tag entspricht. Die Kontrollgruppe erhielt ein Placebo-Pulver.

Effekte auf den Taillenumfang

Nach dem Verzehr von Erdbeeren nahm die kognitive Verarbeitungsgeschwindigkeit um 5,2 Prozent zu, der systolische Blutdruck sank um 3,6 Prozent und die gesamte antioxidative Kapazität stieg signifikant um 10,2 Prozen. Der Taillenumfang verringerte sich sowohl in der Kontroll- als auch in der Interventionsphase der Studie um 1,1 Prozent. Bei den Teilnehmern, die das Kontrollpulver konsumierten, stiegen Blutfettwerte an.

"Diese Studie zeigt, dass der Verzehr von Erdbeeren die kognitiven Funktionen fördern und kardiovaskuläre Risikofaktoren wie Bluthochdruck verbessern kann", erklärt dazu die Hauptautorin der Studie, Shirin Hooshmand, Professorin an der School of Exercise and Nutrition Sciences an der San Diego State University. "Wir sind optimistisch, dass eine einfache Ernährungsumstellung, wie die Aufnahme von Erdbeeren in den täglichen Speiseplan, diese Ergebnisse bei älteren Erwachsenen erzielen kann."