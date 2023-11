Leichtes Erdbeben in Kärnten am frühen Montagmorgen

In Kärnten hat am Montag die Erde leicht gebebt. In den frühen Morgenstunden um 03:37 Uhr ereignete sich ein leichtes Erdbeben der Magnitude 2,2.

Das Epizentrum befand sich etwa sieben Kilometer nordwestlich von Friesach im Bezirk St. Veit an der Glan in elf Kilometern Tiefe und sei von einigen Personen schwach verspürt worden, wie der Österreichische Erdbebendienst der Geosphere Austria auf seiner Website bekannt gab.

