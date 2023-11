"Supervulkan" bei Neapel gibt laut Experten Anlass zur Sorge

Zwar sind die Phlegräischen Felder zuletzt vor mehr als 500 Jahren ausgebrochen, aber in den vergangenen 70 Jahren nahm ihre Aktivität wieder zu. Das wird etwa durch häufige Erdbeben bemerkbar, oder durch plötzlich entstehende Thermalquellen, die extrem heiß werden können. In manchen Vororten von Neapel stieg der Boden jährlich um knapp zehn Zentimeter an, was Risse im Boden entstehen ließ.