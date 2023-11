Nach Vulkanausbruch hat Japan eine neue Insel

Nach dem Ausbruch eines Unterwasservulkans hat sich in der Nähe der japanischen Insel Iwoto im Pazifischen Ozean eine neue Insel gebildet. Das felsige Eiland habe einen Durchmesser von etwa 100 Metern, zitiert die japanische Nachrichtenagentur Kyodo auf ihrer Website Fukashi Maeno vom Erdbeben-Forschungsinstitut der Universität in Tokio. Die Existenz der Insel habe er bei einem Überflug der betreffenden Gegend am 30. Oktober bestätigen können, sagte Maeno.

➤ Mehr lesen: Warum Japan plötzlich doppelt so viele Inseln besitzt