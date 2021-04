Erasmus in Zeiten von Corona

Partys gibt es derzeit tatsächlich nicht, dafür spielt Essen eine große Rolle. Jeden Mittwoch wird in der WG gemeinsam gekocht. Und in den Bäckereien verkostet man gemeinsam regionale Desserts – wie die Puddingtörtchen Pastel de Nata. Einkaufen ist in Lissabon derzeit etwas mühsam. Die Geschäfte haben zwar offen, aber die Eingänge sind mit Tischen versperrt, sodass man nur den Mitarbeitern sagen kann, was man braucht.

Fehlende Kultur

Die Kommunikation funktioniert für die Studenten noch nicht einwandfrei, aber sie funktioniert. „Wir haben zwar einen Sprachkurs gemacht. Wenn wir versuchen, etwas auf Portugiesisch zu sagen, antworten uns die Leute aber sofort auf Englisch“, sagt Bernhard. Eine dringend benötigte Knoblauchpresse für die WG konnten sie trotzdem erstehen.

Umgekehrt trauen sich auch so manche Studenten nach Wien: Die Mexikanerin Monica (22) ist seit Herbst hier. Hart hat sie getroffen, dass Bälle und Christkindlmärkte angesagt wurden. „Davon haben alle geschwärmt“, sagt sie. Aber sonst ist sie zufrieden, den Schritt gewagt zu haben. Besonders die Museen und die Oper haben es ihr angetan. Manchmal würde Monica gerne mehr aus der Stadt hinaus: „Man kann so viele Kurztrips machen“, sagt sie. „Es gibt in Österreich so schöne Seen und man kann wandern. Manchmal fühle ich mich hier wie im Märchen.“