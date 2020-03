Entscheidende Tage beim Coronavirus

Große Teile des Landes stehen dort aber weiter still. In der Region Hubei bleiben Geschäfte und Fabriken geschlossen. So negativ sich das Virus auf die Wirtschaft auswirkt (Bericht unten), so positiv sind seine Effekt auf die Umwelt. Satelliten der NASA meldeten, dass die Belastung mit Stickoxiden in China seit Jahresbeginn auf einem Rekordtief ist. Das liegt am Stillstand der Industrie. Außerdem wurde nach Ausbruch der Krankheit der Verkehr in mehreren Millionenstädten lahmgelegt.

So könnte es auch im Iran kommen. Dort stieg die Zahl der Infizierten am Sonntag fast explosionsartig um mehr als ein Drittel an. Insgesamt sind rund 1.000 Menschen infiziert, 54 starben. Die Regierung setzt nun sogar die Revolutionsgarden zur Bekämpfung des Virus ein. Schulen, Universitäten und die Basare bleiben geschlossen.

Mit solch drastischen Maßnahmen geht Österreich nicht vor. Gesundheitsminister Rudolf Anschober ( Grüne) äußerste sich am Sonntag im ORF. Alle Fachleute würden in den nächsten Tagen mit weiteren Fällen rechnen. Man könne Österreich aber nicht unter einen Glassturz stellen und müsse europaweit mit Behörden in engem Kontakt bleiben.

Sollte sich die Situation trotzdem verschlimmern, könnte auch hierzulande regional eine Quarantäne verhängt werden. "In Italien hat es Gemeinden gegeben mit 30, 40, 50 Erkrankungen. Wenn eine derartige Zuspitzung eintritt und man sonst keine andere Möglichkeit hat, könnten wir das jetzt auch in Österreich machen. Aber wir werden das sehr zurückhaltend handhaben", sagte Anschober. Die nächste Woche sei, was die Ausbreitung der Krankheit betrifft, laut dem Minister entscheidend.