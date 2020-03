Coronavirus: Luftqualität in China drastisch verbessert

„Es ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass wir so einen dramatischen Stickstoffdioxid-Rückgang in einem so riesigen Gebiet erleben“, sagt Wissenschaftlerin Fei Liu vom Goddard Space Flight Center.

Das Coronavirus brach Ende 2019 in der chinesischen Provinz Hubei aus und sorgte nach und nach für einen Stillstand in vielen Fabriken. Außerdem wurde nach wenigen Wochen der Verkehrs in mehreren Millionenstädten lahm gelegt. So sehr die Wirtschaft des Landes unter dem Virus leidet, so erholsam ist er offenbar für die Umwelt.