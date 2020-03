Iraner lecken Schrein ab: "Habe keine Angst vor Coronavirus"

Im religiösen Übereifer demonstrieren Gläubige im Iran das, was man getrost als "Gipfel der Unvernunft" bezeichnen kann. Also mit den gleichen Worten, wie ORF-Korrespondent und Nahost-Experte Karim El-Gawhary sie auf Twitter wählte.

Gerade in der Stadt Ghom, wo das Coronavirus im Iran dem Vernehmen nach vor eineinhalb Wochen ausgebrochen ist, lecken Pilger im weltberühmten Schrein der Fatima Masmua die heiligen Stätten ab. "Ich lecke das ab und was auch immer passiert, es ist mir egal", sagt ein Pilger in einem Video. "Ich habe keine Angst vor dem Coronavirus."

Auch ein anderer Herr leckt in dem Video die heiligen Gebilde ab, nachdem er darauf hinweist, dass sie möglicherweise das Coronavirus verbreiten: "Ich bin hier, um die Gruft abzulecken, damit ich krank werden kann." Er leckt und meint: "Jetzt habe ich mich dem Coronavirus ausgeliefert. Ich hoffe, ihr kommt her und macht es mir nach."