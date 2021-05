Endlich ist Aufsperrstund’ im ganzen Land

„Wir haben eine Riesen-Freude, dass die Badesaison startet“

Im Strandbad Baden laufen die Vorbereitungen für 19. Mai

Bis vor wenigen Tagen war noch unklar, unter welchen Voraussetzungen Freibäder in die heurige Saison starten können. Nun sind die Rahmenbedingungen bekannt: Zutritt nach der „3-G-Regel“, generell zwei Meter Abstand, auch in den Becken, dort ist außerdem nur ein Gast je sechs Quadratmeter Wasserfläche erlaubt. Es herrscht Maskenpflicht in geschlossenen Räumen – Ausnahme sind Feuchträume. „Das bedeutet natürlich, dass viele Bäder unter ihrer üblichen Kapazität bleiben müssen“, sagt Kurt Staska, Bädersprecher in der Wirtschaftskammer NÖ. „Aber es ermöglicht Badespaß mit Sicherheit. Denn was keiner will, sind Corona-Cluster in Bädern.“ Entsprechend genau bereitet man sich auf den Saisonstart vor. Etwa im Strandbad Baden, wie Betriebsleiter Harald Gölles berichtet. Man habe die letzten Monate auch für Sanierungsarbeiten genützt und fiebere nun der Wiedereröffnung entgegen: „Ja, wir haben alle eine Riesen-Freude, dass die Saison startet. Das ganze Team ist top-motiviert.“ Auf die eine oder andere Diskussion mit Gästen aufgrund der Vorgaben und Einschränkungen sei man vorbereitet, versichert Gölles. „Es wird sicher des Öfteren Klärungsbedarf geben, weil natürlich schon eine gewisse Corona-Müdigkeit da ist“, sagt er. „In Baden haben wir einen hohen Prozentsatz an Stammgästen, bei denen ich auf Verständnis hoffe. Und es gibt laufend Gespräche mit den Mitarbeitern. Alle sind bestens geschult für mögliche Konfliktsituationen.“

Bis zu 7.000 Gäste waren an Spitzentagen in den vergangenen Jahren im Strandbad gezählt worden. Aufgrund der Vorgaben dürfen vorerst nur rund 2.500 hinein. Security-Personal wurde engagiert. Die aktuelle Auslastung wird über eine Ampel am Eingang angezeigt, außerdem auf der Homepage www.baden.at.