Elfjährige Belgierin beim Sommerrodeln in Tirol schwer verletzt

Ein elfjähriges Mädchen aus Belgien hat sich bei einem Unfall auf der Sommerrodelbahn in Biberwier in Tirol (Bezirk Reutte) schwere Verletzungen zugezogen. Sie hatte bei der Abfahrt in einer Kurve die Kontrolle über die Rodel verloren und wurde über die Betonbahn hinausgeschleudert.

Das Mädchen wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Garmisch geflogen.