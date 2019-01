Elf Häuser angemietet - für Cannabis-Plantagen

Karl-Heinz Grasser muss sich ab sofort den Großen Schwurgerichtssaal im Landesgericht für Strafsachen in Wien teilen: Wird nicht gerade zur BUWOG verhandelt, nehmen hier in nächster Zeit 21 Angeklagte aus Serbien Platz. Sie sollen im ganz großen Stil Marihuana angebaut und verkauft haben. Und das mit einem ausgetüftelten System.

Eine Person mietete Häuser (insgesamt elf, Anm.) in Wien, Trumau, Gänserndorf, Angern/March und Gerasdorf unter falschem Namen an. Bezahlt wurde in bar. Dann rückten die Handwerker und Elektriker der Gruppe an und bauten die Häuser um. Wände wurden niedergerissen, Stromleitungen verlegt. In einem Fall wurden sogar die Stiegen ausgebaut, um mehr Platz für die Plantage zu gewinnen.