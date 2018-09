Eisschwund: Die geschundenen Ski-Berge

Tourismusjahr der Extreme

Winter 2017/2018: Für die Touristiker, die in den vergangen Jahren immer wieder wegen Schneemangels um ihr Geschäft zittern mussten, war die vergangene Wintersaison ein wahrer Traum. Die Debatten um Klimawandel und weiße Kunstschneebänder in braunen Landschaften blieben aus. Der schneereiche Winter brachte eine Saison der Rekorde. In allen Bundesländern wurden mehr Nächtigungen verbucht. 27,5 Millionen von insgesamt 71,8 Millionen Nächtigungen fielen alleine in Tirol an.

Hitzesommer: Auf einen „Winter wie früher“ folgte 2018 der viertwärmste Sommer der Messgeschichte. Was für Bauern teilweise in Dürreschäden mündete, war für den Tourismus ein Gewinn. Auf der Suche nach Sommerfrische trieb es die Urlauber auf die heimischen Berge und zu den Seen. Die Zahl der Nächtigungen hat heuer erneut einen Höchstwert erreicht. Mit 37,5 Millionen Nächtigungen von Mai bis Juli 2018 wurden erstmals seit 1982 mehr als 37 Millionen Nächtigungen registriert. Auch die Zahl der Gäste verzeichnete mit 12,3 Millionen Ankünften einen Rekord – ein Plus von 3,5 Prozent.

Hüttentourismus: Auf den Hütten in den heimischen Bergen zeigt sich, dass der Rekordsommer ein zweischneidiges Schwert ist. Die alpinen Nächtigungs- und Versorgungsbetriebe konnten sich zwar über einen Besucheransturm erfreuen und sind teilweise bis Saisonende ausgebucht. Auf Hütten, die auf Regenwasser angewiesen sind, sorgte der heiße und trockene Sommer allerdings für Wasserknappheit. Duschen mussten teilweise gesperrt werden. Der Alpinsport wird zudem immer mehr vom Klimawandel beeinträchtigt. Touren in Gletscherregionen können aufgrund der Schmelze teilweise gar nicht mehr oder nicht mehr auf alten Wegen gemacht werden.