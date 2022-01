Eiskaltes Vergnügen auf Kärntens Natureisflächen

Spiegelglatt

Am Weissensee, der bekanntesten Eislauffläche Kärntens, kurven derweil schon seit Tagen Eisläufer. Zwölf Kilometer ist der See lang, der westliche Teil mit 2,5 Kilometern ist freigegeben, der östliche mit knappen zehn Kilometern jedoch nicht. Manch einer lässt sich dennoch nicht davon abhalten, auch dort aufs Eis zu gehen.

Stefan Ligl, Obmann vom Verein „Weissensee Eislaufen“, warnt davor: „Auf dem Weissensee West haben wir schon eine 40 Zentimeter dicke Eisschicht. Am Weissensee Ost hingegen Spiegeleis. Das kommt zustande, wenn der See erst nach dem Schneefall gefriert. Da sieht man die Fische unter den Füßen schwimmen.“ Was sich schön anhört, könne lebensgefährlich sein. Denn durch die fehlende Schneedecke sei das Eis den Temperaturunterschieden – am Tag warm, in der Nacht kalt – ausgesetzt. Die Eisdecke bekomme Risse und Eisplatten können sich übereinanderschieben. „Sobald es den Eismeistern gelingt, auch die letzten gefährlichen Stellen abzugrenzen, wird der ganze See freigegeben“, sagt Ligl.

Immer noch bessere Aussichten als im Rest Österreichs: Nur vereinzelt findet man andernorts Seen zum Schlittschuhlaufen, etwa in Tirol den Möserer See und den Piburger See. In Kufstein heißt es schlicht: „Es muss mehr frieren, damit unsere Seen befahrbar werden.“