Einsatz zui Ostern: Schwerpunktaktion gegen Bleifüße

„Es gibt am Wochenende eine große Überwachung“, kündigt der niederösterreichische Polizeisprecher Johann Baumschlager im KURIER an. Zu Ostern werden sich wieder Hunderte Polizisten in ganz Österreich auf die Lauer legen, um Raser zu blitzen. Aber auch Alko- und Drogenlenker geraten zu den Feiertagen verstärkt ins Visier.

Die Aktionen gegen Raser sind für die Beamten meist von besonders großem Erfolg gekrönt. Denn die Österreicher nehmen es mit den Geschwindigkeitsbegrenzungen nicht so genau. 2018 gab es laut Polizei 5.317.980 Anzeigen wegen zu hohen Tempos. Im Vergleich zu 2017 bedeutet das einen Anstieg um 0,5 Prozent.

Aber statistisch sind die Straßen sicherer als je zuvor: Im Vorjahr verunglückten nach vorläufigem Stand 400 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr tödlich. Das ist ein Rekord, denn die Zahl der Verkehrstoten war sei Beginn der Aufzeichnung im Jahr 1950 noch nie so niedrig.