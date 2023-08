Einsatz von 8 bis 19.30 Uhr: So hilft das Bundesheer in Slowenien

Einen Einsatztag beschrieb er so: "Wir heben um 8 Uhr in Klagenfurt ab und fliegen zur Einsatzbasis in Slovenj Gradec. Dort finden die Einsatzbesprechungen statt, es folgen die Aufträge und dann geht es los. Bodencrews beladen die Hubschrauber, die dann in die jeweiligen Krisengebiete fliegen. Nach der Auftragserfüllung treffen oft schon am Rückflug die nächsten Aufgaben ein. Diese werden noch unterwegs von den Crews aufgenommen und geplant. Nach der Landung in der Einsatzbasis wird getankt und wieder beladen."

Das Fluggerät hebe dann gleich wieder ab. "Gestern gab es so viele Aufträge zu erfüllen, dass unser letzter Hubschrauber erst um 19.20 Uhr in Klagenfurt landete."