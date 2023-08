Unwetter: Strandbad Klagenfurt bleibt in Hochsaison weiter zu

Das große Aufräumen läuft unterdessen weiter auf Hochtouren. Die Wetterprognosen für die kommenden Tage versprechen Sonnenschein. An den zahlreichen Hängen mit Abrutschgefahr dürfte das zu einer deutlichen Entspannung der Lage führen.

Ersichtlich wird mit den sinkenden Pegelständen allerdings auch, welche Leistung die unzähligen Ehrenamtlichen in den Unwettertagen erbracht haben.

Leistung von 8.000 Arbeitstagen in 6 Unwettertagen

Allein im Ehrenamt wurde eine Leistung erbracht, die fast 8.000 Arbeitstagen entspricht, wie der Kärntner Gemeindebund in einer Aussendung vorrechnet. "Es wird vielfach erst jetzt richtig begreifbar, was die schweren Unwetter angerichtet haben und was ohne das couragierte und verantwortungsbewusste Handeln auf Gemeinde-, Bezirks- und Landesebene noch hätte passieren können", zollt der 1. Präsident des Kärntner Gemeindebundes, Bürgermeister Günther Vallant (SPÖ), allen im Einsatz befindlichen Menschen Respekt.

