Eine zentrale Anlaufstelle für vom Klimawandel geplagte Gemeinden

Es könne nur dadurch funktionieren, "mit positiven Beispielen voranzugehen, zu zeigen, was hat es uns auch monetär gebracht, was hat es uns bei den Bürgerinnen und Bürgern gebracht, weil Diskussionen entstanden sind, weil Zuspruch entstanden ist". Das sei auch das, was sie und ihr Tullner Kollege Eisenschenk beitragen könnten, um diese Flamme weiterzutragen.

Wie viele Gemeinden mitmachen müssen, damit die Initiative ein Erfolg wird, darüber herrscht noch keine Einigkeit. Für die Geschäftsführerin des Klima- und Energiefonds, Theresia Vogel, wäre es ein Wunschszenario, dass zehn Prozent der Gemeinden (also etwa 200) jährlich zumindest ein Konzept erstellen. Ihre Türe stehe jedenfalls offen: "Wir laden alle interessierten Städte ein, treffen wir uns und reden wir über Vorhaben. Es gibt viele Hebel. Wenn Sie konkrete Anliegen haben, wenden Sie sich an uns. Ich wünsche mir, dass ein Flächenbrand an Umrüstung erfolgt."

Zeit zu handeln