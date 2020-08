Eine Tageszeitung feiert Geburtstag

Ganz schön jung ist er geblieben, der KURIER, dessen erste Ausgabe heute vor 75 Jahren, am 27. August 1945, erschien. Der Zweite Weltkrieg war erst vor knapp vier Monaten zu Ende gegangen, und Wien stand unter der Verwaltung der vier alliierten Mächte, wobei der siebente Bezirk Neubau zur amerikanischen Zone gehörte. Dort, in der Seidengasse, stand die Großdruckerei Waldheim-Eberle, die vor dem Krieg der jüdischen Verlegerfamilie Ullstein gehört hatte und 1938 an einen Nazi-Verlag übergeben werden musste, der hier das Hetzblatt "Völkischer Beobachter" druckte.

Nach der Befreiung Wiens im Jahr 1945 beschlagnahmten die Amerikaner die Druckerei. Sie wollten die Rotationsmaschinen rasch wieder laufen lassen – nun aber mit demokratischen Inhalten einer neuen Zeitung. Und so ging am 27. August 1945 die neue Tageszeitung "Wiener KURIER" an den Start. Das Blatt wurde "herausgegeben von den amerikanischen Streitkräften für die Wiener Bevölkerung", wie offiziell verlautbart wurde. General Mark Clark, der Oberkommandierende der US-Truppen in Österreich, gab auf Seite 1 der ersten Ausgabe die Linie vor: "Damit wird ein Beweis für den guten Willen der Alliierten erbracht, dem österreichischen Volk in der Übergangsperiode jede Hilfe angedeihen zu lassen. Diese Hilfe ist nötig, um den Weg zu einer freien und demokratischen Nation, an die sich keinerlei nazistische Bedrohung mehr heranwagen kann, zu bannen."