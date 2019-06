Eine Million Euro: Massiver Hagelschaden in der Steiermark

Hagel hat Sonntagnachmittag in der Steiermark einen Schaden von rund einer Million Euro in der Landwirtschaft angerichtet. Das teilte die österreichische Hagelversicherung in einer Aussendung am Montag mit. Betroffen waren vor allem die Bezirke Hartberg-Fürstenfeld, Graz-Umgebung, Leibnitz, Südoststeiermark, Deutschlandsberg und Voitsberg.